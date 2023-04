El despiadado ataque de Alba Carrillo tras ser despedida de Telecinco

Hace aproximadamente un mes, Alba Carrillo dejó de trabajar en Mediaset España, aunque ha seguido apareciendo en televisión en programas como ‘Land Rober’ en la TVG. La exmodelo y colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha mostrado su amor por Galicia y el programa de humor, mencionando a la humorista Eva Iglesias en una publicación de Instagram.

La entrega de ‘Land Rober’ en la que apareció Carrillo fue grabada después de que se conociera que Mediaset España no renovó su contrato como colaboradora. Aunque la versión oficial es que simplemente no se renovó, la versión no oficial sugiere que Mediaset España está buscando nuevas caras.

Desde entonces, Carrillo ha permanecido en silencio en relación a su salida de Mediaset España, aunque ha seguido publicando contenido en Instagram. Curiosamente, sigue siendo la imagen de algunas marcas que anuncian en la cadena de televisión. Sin embargo, durante su aparición en ‘Land Rober’, el presentador Robert Vilar le preguntó sobre su marcha de Telecinco, a lo que Carrillo confirmó que no había sido renovada. Además, expresó su opinión sobre los cambios en la cadena, afirmando que están “echando lo bueno... y se están quedando con lo malo”.

Carrillo también era una de las comentaristas estrella de la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero no aparecerá en el debate final del programa, que ya ha sido grabado y no muestra su presencia en el plató.

