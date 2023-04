El motivo del veto de Telecinco a Alba Carrillo

En los últimos meses, se han producido varios cambios en Mediaset. Además de los nombres conocidos como Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano, se han sumado nuevas personalidades como Bigote Arrocet, Carmen Lomana y Georgina Rodríguez, quienes han sido publicados por La Razón.

Recientemente, se ha sabido que Alba Carrillo ha sido la última en ser afectada por los cambios en Mediaset. El presidente actual, Borja Prado, no quiere que la colaboradora forme parte de la plantilla y, desde la semana pasada, no ha sido convocada para la sección “Fresh” de “Ya es Mediodía”. Esto levantó las sospechas de Alba, quien mantuvo algunas conversaciones con su productora para entender lo que estaba sucediendo. Finalmente, se confirmó que las altas esferas habían decidido no contar con sus servicios de colaboradora. Esto no se considera un despido, sino una “no renovación”, ya que los contratos en “Ya es Mediodía” suelen durar tres meses.

Aunque la situación es complicada, la agencia de representación de Alba, Unicorn, está luchando por mantenerla en su plantilla debido a su gran desempeño en televisión en los últimos años. A pesar de que el desenlace final de esta historia todavía es desconocido, Alba cuenta con el apoyo y el cariño de sus compañeros y colaboradores ante esta situación.