El acercamiento frustrado de Rocío Carrasco con Ortega Cano

Tras conocerse la noticia de que Rocío Carrasco ha intentando un acercamiento con José Ortega Cano al que le ha enviado las pertenencias que quedaban suyas en la casa de La Moraleja a través de un mensajero, el diestro sigue con su vida sin explicar los motivos por los que decidió no aceptar estas cajas si no era en presencia de sus abogados.

Visiblemente tranquilo y ajeno a todo lo que se ha dicho de su relación con Rocío Carrasco en las últimas horas, Ortega realizó algunas gestiones que tenía pendientes por los alrededores de su domicilio. Tan solo unos días después de su último ingreso hospitalario debido a lo que parecía ser una obstrucción intestinal, el diestro acudió a la farmacia para comprar los medicamentos que necesitaba.

Mostrando el disitanciamiento familiar evidente que existe con Rocío Carrasco, la hija de ‘La más grande’ confirmó que las cajas las enviaba ella a través de una llamada a Aniceto, una aclaración que muchos piensan que debería haber sido directamente con el diestro que era el destinatario final de esas cajas.

Rocío Flores

Tras el último movimiento del diestro en el que rechazó las pertenencias que Rocío Carrasco le había enviado a través de un repartidor, Rocío Flores se ha acercado aún más a Ortega Cano para dejar claro que le apoya en cada una de sus decisiones familiares. Haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre si saben o no dónde se encuentran esas cajas con sus pertenencias ahora, Rocío Flores y Gloria Camila entraron en casa del diestro con el rostro muy serio.

Después de varias horas en el interior del domicilio familiar, Rocío salió en solitario asegurando que durante estos días no ha podido hablar con su padre: “No, la verdad es que no he podido hablar con él ahora. Cuando me vaya para Málaga pues hablaré con él”. Siempre muy firme en sus decisiones, Rocío quiere que su familia recupere cuanto antes todas sus pertenencias: “No voy a decir nada. Que recuperen lo que les pertenezca”.