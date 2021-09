Edmundo Arrocet, concursante de ‘Secret Story’ habla sobre su ruptura con María Teresa Campos

Era uno de los concursantes más esperados de ‘Secret Story’, Edmundo Arrocet y lo cierto es que no ha defraudado porque en los primeros minutos que ha tenido en la pantalla ha desbancado al clan Campos porque ha asegurado que la versión que se ha dado en televisión sobre su ruptura con María Teresa Campos no es la correcta.

“Para mi cumpleaños, el 29 de noviembre se cumplen dos años” empezaba contando Edmundo cuando le ha preguntado Jorge Javier Vázquez cuánto tiempo lleva sin hablar con María Teresa Campos. En cuanto a si la veterana comunicadora le verá en este reality, el humorista ha asegurado que: “Yo no sé, la verdad que no sé, no tengo ni idea. Sí me gustaría, hay mucho cariño”.

El concursante ha asegurado que él si la ha visto en pantalla: “Cuando estaba en Chile salió en un programa de televisión nacional y la entrevistaban a ella. Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, siente esa sensación bonita, son muchos años, casi seis años” y se ha deshecho en halagos hablando de ella: “La verdad que no te lo sabría decir, a ella me unían muchas cosas bonitas, ella es muy simpática, más alegre que yo, el aburrido de la casa era yo”.

Y poco se ha hecho esperar porque Edmundo ha dejado claro que rompió con María teresa Campos: “Cuando las cosas se acaban llega un momento que se acaban y punto. Sí, yo le dije que había acabado. Esa noche me entregaron un premio y se celebró en mi casa, ella no bajó y ya había hablado por la tarde con ella que yo me iba”.

Además, ha asegurado que lo que han contado las Campos es mentira: “La versión que cuenta ella no tiene nada que ver con la realidad. Se han pasado diciendo dos años cosas que me han dolido, a mí y a mis hijos. Nunca fue así, yo no lo voy a decir, eso lo tiene que decir ella”.

Y confirma que: “Hablaré algún día con ella, pero yo no soy rencoroso, pero ella sabe las tres cosas mías. Nunca ha sido lo que se dice. Yo me fui y me despedí, eso lo sabe Terelu también, yo la escribí a ella. La única que no lo sabe es Carmencita. Me duele porque se ha hablado muy mal de mí, ya han pasado dos años y ya va siendo hora que se me ponga en el lugar que me corresponde”.