David Bisbal y Rosanna Zanetti, a por la familia numerosa

Después de dos años centrada completamente en su familia, Rosanna Zanetti ha asistido por primera a un evento y, espectacular con un sofisticado ‘look’ en color rojo, ha acaparado todas las miradas en el desfile de Andrés Sardá en la MBFW.

La venezolana, en uno de sus mejores momentos con David Bisbal y enamoradísima de sus hijos Matteo y Bianca - con los que no puede ocultar que se le cae la baba - nos ha contado cómo lleva las ausencias del almeriense por la gira con la que ha regresado a los escenarios tras la pandemia y cómo consiguen que la distancia no haga mella en su relación.

“Estoy muy bien, volviendo a ser yo, dejando un poquito el papel de mamá por dos horas en casa y disfrutar con amigos que tenía bastante tiempo sin ver” ha confesado Rosanna, feliz por poder disfrutar de la Semana de la Moda con tranquilidad y desvelando que en esta ocasión le ha tocado a David quedarse en casa con los pequeños.

El almeriense, que está “fenomenal”, se irá en octubre a Estados Unidos de gira y en esta ocasión la modelo no le podrá acompañar: “Los viajes allí están complicados. Sino me hubiese escapado un poquito. Me quedo por la familia y porque en noviembre quizás salgan algunos proyectos”. “Siempre hemos llevado bien que David se vaya durante un tiempo. La comunicación es muy buena, cuando regresa es como la bienvenida, los reencuentros también son bonitos”, asegura son la mejor de sus sonrisas.

Sobre si se plantean aumentar la familia en uno de esos dulces reencuentros, Rosanna lo tiene claro y aunque afirma que “no me importaría”, confiesa que “por ahora estamos bien”. “Tenemos dos niños muy pequeños, estamos disfrutando de los peques, de nosotros como pareja, así que por ahora no sería algo a corto plazo”, señala.

Además, la modelo se ha pronunciado sobre la suspensión definitiva del concierto homenaje a Álex Casademunt, en el que Bisbal nunca llegó a confirmar su presencia por problemas de agenda.