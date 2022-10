Carmen Borrego abandona llorando el plató de ‘Sálvame’: “Eres idiota”

El pasado martes anunciaban desde ‘Sálvame Diario’ que Carmen Borrego iba a tener este miércoles una tarde complicada porque iba a ser portada de la revista ‘Lecturas’ anunciando que va a ser abuela y además, explicando en qué punto se encuentra su relación con su nuera, Paola, tras la filtración de los audios criticando a todas las Campos.

Como no podía ser de otra manera, Carmen ha estado en el plató y se ha tenido que enfrentar a un momento desagradable y es que sus compañeros no entienden por qué ha hecho esta exclusiva justo en el momento en el que se han filtrado los audios de su nuera.

Sergi Ferrer estaba en directo esperando a que el hijo de Carmen saliese de una clínica con su pareja, Paola, y cuando lo han hecho les ha hecho preguntas, pero lo cierto es que ninguno de ellos han querido responder a nada. La colaboradora sin poder contenerse, se ha ido al baño a llorar porque veía a su hijo muy nervioso e incapaz de gestionar esta situación.

“Conozco a José, me preocupa que se ponga nervioso y pueda meter la pata” le decía la colaboradora más tranquila a Jorge Javier Vázquez después de que este fuera a su encuentro y le explicaba que “la exclusiva estaba cerrada antes de que saliera todo esto”.

Haciendo autocrítica, Carmen se ha mirado en el espejo del baño y se ha dicho así misma: “Seguramente me habré equivocado, eres idiota, tenía que haber parado esto, en el momento que yo hablo de esta entrevista no había pasado nada de esto” y ha zanjado la reflexión confesando que: “lo único que me importa es lo que pase fuera, en mi casa”.

Minutos antes, Adela González recalcaba que el hijo de Carmen y su nuera, para evitar a la prensa, no había cruzado la carretera por el paso de peatones y esta, sin saber que tenía el micrófono abierto le ha dicho “¡vete a cagar tía!” y se ha ido directa a plató. Una vez allí le ha dicho “¿siempre que cruzas una calle la cruzas por el paso de peatones? Está mal hecho, pero todos lo hacemos” y le ha pedido disculpas por lo que le ha dicho en directo.