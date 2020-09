Carla Barber, novia de Diego Matamoros, tras ser atracada: “No se cuanto tiempo estuve inconsciente”

Carla Barber acaba de dejar impactados a todos sus seguidores confesando que ha sido víctima de un atraco y una agresión por parte de dos chicos. Con el susto todavía en el cuerpo, y como es lógico muy afectada por lo sucedido, la novia de Diego Matamoros ha pedido ayuda a través de las redes sociales para coger a los ladrones e intentar olvidar esta horrible pesadilla.

La cirujana relataba el atraco con unas impactantes historias en su red social: “Anoche al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la “llave del mata león” hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida. No se cuanto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por donde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula, modelo y color del coche. Estoy bien, tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo es sólo dinero. El miedo al recordar lo sucedido y la angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que importa. Gracias por preocuparos, a mis amigos decirles que no tengo teléfono de momento, por si intentáis contactarme”.

Carla, demostrando su fortaleza, asegura que lo de menos son las lesiones que sufrió tras la brutal agresión y confiesa, más afectada que nunca, que su miedo ahora es que pueda volver a sucederle algo similar.