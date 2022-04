Belén Esteban sufre una importante lesión de tobillo emulando una prueba de ‘Supervivientes 2022’

“He notado el hueso cómo me ha chascado. No me puedo levantar, me he roto el hueso”, ha asegurado Belén Esteban. Mientras tanto, su compañero Jorge Javier Vázquez trataba de calmarla: “Igual es un esguince de nada”.

Sin embargo, la colaboradora televisiva no se podía mover y se quejaba amargamente del dolor. Por este motivo ha sido atendida por los servicios médicos de Telecinco, que han decidido trasladarla a un centro médico para conocer el alcance de sus lesiones.

‘Sálvame’ ha continuado con el programa y en vez de suspender la prueba, han seguido haciéndola el resto de colaboradores.