Barbara Rey, el emérito Juan Carlos y su apoyo a Felipe VI

Bárbara Rey permanece, por decisión propia, en un segundo plano mediático, centrada en sus hijos y en su nieta - hija de Ángel Cristo Jr, de tres años - y alejada de la polémica que un día rodeaba cada uno de sus pasos.

Si en su día su relación de amistad con el Rey Juan Carlos hizo correr ríos de tinta, y la propia Bárbara aseguró que algún día contaría toda la verdad, ahora la actriz prefiere mantenerse al margen y no valorar el estado de salud del emérito, que ha reaparecido en plena forma y con muy buen aspecto en Abu Dabi.

Muy discreta, la vedette echa balones fuera para no hablar de Don Juan Carlos, asegurando que “no tengo ni idea de nada, ni sé de lo que me estás hablando, no veo la tele”.

Ante la crisis que vive la monarquía en la actualidad, Bárbara no duda en confesar que “soy monárquica”, y, a pesar de no querer hablar del Rey emérito, no tiene problema en alabar a Don Felipe: “El rey que tenemos ahora es maravilloso y espero que sigamos en una monarquía y que vaya todo bien para todos los españoles”.

Mostrando su apoyo a la decisión de los Reyes de que la Princesa Leonor estudie el Bachillerato en Reino Unido, la murciana señala que “no quiero opinar, pero todo lo que será aprender y estudiar me parece perfecto. Mis hijos también han estado fuera y nadie ha criticado”.

Además de mantener una comentada amistad con el Rey Juan Carlos, Bárbara también mantuvo en su día una relación con Paquirri, y ahora, con cautela, opina de la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko. “Es una cosa muy seria. Me imagino que estarán sufriendo los dos, yo soy madre y es una cosa muy dura y muy dolorosa para los dos”, confiesa.