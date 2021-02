Isa Pantoja ha vuelto al plató de “El programa de Ana Rosa” y, como no podía ser de otra manera, le ha tocado opinar de la llamada que, enfadada, Irene Rosales hizo a “Sálvame” el pasado lunes, cargando contra Anabel Pantoja y reprochándole que ni ella ni su tía Isabel estuvieron a la altura cuando Kiko tocó fondo con sus adicciones y dio el paso de comenzar una dura recuperación que, tres años después, todavía continúa.

La menor del clan, muy cauta, ha evitado posicionarse nuevamente, pero ha querido aclarar - aunque Irene no la nombrase - que ella ya habló del tema cuando su hermano y su mujer concursaban en Gran Hermano Dúo y sus palabras provocaron que Kiko le dejase de hablar durante ocho meses. “Yo dije entonces que no era conocedora de que la situación era tan grave como Kiko la contaba. Dije que estaba orgullosa porque sabía que se había tratado en su casa sin ingresar en un centro y lo admiraba por eso”, ha señalado, antes de afirmar que “si Kiko no se ingresó fue porque mi madre no quiso”. “Yo sabía que tenía un problema porque me lo contaba la gente, y no me pilló de nuevas, pero no sabía que era tan grave”, ha confesado.

Sin embargo ha querido dar una de cal y otra de arena, y después de dar la razón a Kiko y a Irene en que si su hermano no ingresó en un centro para superar sus adicciones fue porque su madre quería evitar el “qué dirán”, también ha asegurado que “si mi madre no estuvo al 100% fue porque ella tenía muchos problemas”.

Además, y a pesar de que su hermano y su cuñada reprochan a Isabel Pantoja que solo estuvo con ellos 8 días en su casa del Rocío, Isa cree que “si mi hermano hubiese ido a Cantora mi madre se hubiera ocupado de él, pero mi madre no va a ir a la casa de Irene”.

Y, defendiendo a la tonadillera indirectamente - aunque siempre intenta no posicionarse públicamente en el conflicto entre Pantoja y Kiko - y mandando un claro mensaje a al Dj, Isa ha señalado que “mi hermano es grande. Todavía no ha superado del todo ese problema. Hace poco dijo que tiene miedo de quedarse solo cuando Irene no está en casa. Y ya es grande para pedir ayuda”. “Mi madre ya no está. La excusa de mi madre ya no vale. Tiene que tomar él la iniciativa de ingresarse, de pedir ayuda”, ha comentado la peruana, muy sincera.

Además, y cambiando de tema, Isa se ha pronunciado acerca de lo que contó Mayte Zaldívar en “Sábado Deluxe” de que Julián Muñoz a punto estuvo de adoptarla durante su relación con Isabel Pantoja. La joven ha desvelado que un día, “en el banco del jardín de La Pera, Julián me preguntó si me gustaría llamarme Isa Muñoz”. Pasado el tiempo, y viendo cómo acabó el romance entre su madre y el exalcalde de Marbella, cree que lo mejor fue que no la adoptase y, aunque siempre le guardó cariño, no se lo imagina ahora como su padre.