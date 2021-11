Así ha cambiado la relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja durante el último año

“Lo que he descubierto es que es mala madre. No estoy preparado para lo que ya me he encontrado” empezaba diciendo Kiko Rivera justo hace un año en el plató de ‘Cantora: la herencia envenenada’ y añadía: “Yo no duermo desde ese día, yo no descanso porque sigo sin poder creerme lo que tengo aquí. Todo lo que me digan hoy seguramente sea maravilloso y cosas que desconozco, pero ya tengo tal tristeza con esto que me he encontrado que además no se ha hablado nunca”.

“Lo único que puede hacer mi madre es que se pare públicamente, diciéndome que se va a sentar delante mío, con mis abogados, a explicarme esto y entonces se para públicamente, pero el problema interno va a seguir siempre, no tiene solución, esto no tiene perdón de Dios” seguía confesando el dj, algo que no ha sucedido a día de hoy, pero que al parecer, ya no necesita.

El dj hacía una exclusiva hace unas semanas asegurando que la muerte de su abuela, Doña Ana, había unido de nuevo a la familia. Enterraba así el hacha de guerra con Isabel Pantoja y con su tío Agustín y explicaba que le perdonaba todo a la mujer que le dio la vida porque en estos momentos estaba en su peor momento.

Hace unos días también le veíamos en ‘Secret Story’ y aseguraba que la relación con su madre no es como antes, pero sí había mejorado desde aquel programa que tenía lugar hace un año. Y es que la gente ya no sabe qué creer, si al Kiko de hace un año o al de ahora.

“Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado y que sea donde sea me tiene que dar explicaciones, si es en casa mejor, pero ya veremos dónde. No quiero llevarla ante un juez, si no tengo más remedio... depende de ella, no de mí, yo voy a seguir buscando” decía hace un año, pero parece que ya, nada tiene sentido.