Antonio David Flores se declara a Marta Riesco

Muchas han sido las veces en las que Marta Riesco ha aprovechado las redes sociales para pregonar su amor por Antonio David Flores a los cuatro vientos, pero escasas las que el exguardia civil lo hacía. Pasados unos meses de aquella exposición mediática que dio mucho de qué hablar, ha querido darle el lugar que merece a su pareja y lo ha hecho con una declaración de amor impresionante.

“Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que mereces” comenzaba diciendo el padre de Rocío Flores.

Una declaración de amor que daba cabida también a un agradecimiento por cómo se ha comportado la periodista durante estos meses en los que no se ha separado ni un solo momento de su lado: “Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mi”.

“Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú @marta.riesco. Te amo” terminaba escribiendo Antonio David dejando claro sus sentimientos hacia Marta, la mujer que ahora está a su lado y que ha demostrado estar de lo más enamorada que nadie.