Antonio David Flores carga duramente contra María Teresa Campos

Las críticas que Las Campos han hecho de su hija Rocío han hecho que Antonio David Flores estalle. Cansado de los ataques que están recibiendo tras la emisión del programa “Hormigas Blancas” dedicado a Rocío Jurado, el ex yerno de la artista vuelve a la carga y, muy enfadado, contra María Teresa Campos. Y es que el colaborador no puede perdonar que la veterana comunicadora pidiera justicia divina para Rocío Carrasco tras asegurar que no conocía a Rocío Flores. Con cierta ironía, el exguardia civil no duda en asegurar que quizás ha sido un “lapsus” motivado por la edad.

- CHANCE: ¿Qué le pasa a María Teresa Campos, dice que jamás ha visto a tu hija y de repente salen unas imágenes en el bautizo de la hija de Chayo?

- ANTONIO DAVID: No sé lo que ocurre.

- CH: Se nos escapa algo.

- ANTONIO DAVID: Que no se os escape porque ahí está la hemeroteca, hay mucho de lo que tirar. Igual a la mujer se le ha olvidado, no pasa nada. Se le ha olvidado ese momento, muchos fines de año cenando en su casa, no pasa nada. Ella tiene su edad e igual ha tenido un lapsus, no pasa nada. Yo no quiero ninguna historia porque estoy ya cansado de que me involucren en historias y que al final terminen provocándome, yo estoy en otra onda.

- CH: ¿Tu sabías que Rocío Jurado llamaba a los periodistas para decir no habléis mal del marido de mi hija?

- ANTONIO DAVID: Lo sabía porque lo ha hecho en más de una ocasión delante de mí y de su hija.

- CH: Cuando vimos el documental parecía que defendía a su hija.

- ANTONIO DAVID: Ella lo que no le sentaba bien era la crítica de muchos de los periodistas de televisión, de radio y ella siempre ha entendido que ha sido generosa con la prensa y le dolía el trato que recibía su hija y su yerno. Lo normal, lo que hace cualquier padre.

- CH: Siempre comentas que Rocío, incluso separados, te pidió que cuidases de sus nietos. También quería mucho a Fidel.

- ANTONIO DAVID: Esa es una opinión de María Teresa Campos. Yo solo te digo sobre esa opinión es que cuando tuvieron el accidente de tráfico que tuvieron con mi choche, que dieron varias vueltas de campana y que estuvo a punto de morir, a él lo echaron del hospital y el que estuvo en el hospital en esa habitación era yo y Rocío y Pedro me pidieron por favor que no me fuera del hospital. Hay más bocas que dicen que mi relación con ella era muy mala, pues no sé. Yo me separo de Rocío y estoy conviviendo con mis suegros tres meses en su casa. Tres meses con tus suegros en tu casa, no un día, tres meses. Mie suegra me llamaba por teléfono y me decía, mi hija se ha ido, vente a ver a tus hijos a mi casa. La gente parece que tiene mala memoria o igual no le interesa recordar ciertas cosas. Yo estoy cansado de que algunas bocas sigan vendiendo que mi relación con Pedro, con Rocío y con Ortega ha sido mala. Que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, los hemos tenido, pero la relación no ha sido mala.

- CH: Tú quieres a Gloria Camila.

- ANTONIO DAVID: A Gloria la adoro.

- CH: En estos momentos duros que hemos pasado, estuviste en la casa con Gloria, cuando escuchas lo de que la justicia divina ayudará a Rocío Carrasco, qué piensas.

- ANTONIO DAVID: Le hace falta que la ayude la justicia divina. Le hace falta.

- CH: No sientes que se olvidó de los otros dos hijos.

- ANTONIO DAVID: No sé por qué dijo eso, pero si realmente hay justicia divina, hace falta que ayude a muchas personas. Necesitan ayuda muchas personas y que tengan un punto de cordura.