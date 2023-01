Anabel Pantoja desmiente los rumores de su ruptura con Yulen Pereira

Anabel Pantoja hacía saltar las alarmas hace dos días de una posible crisis sentimental con Yulen Pereira cuando publicaba en su perfil de Instagram que, a pesar de no haber tenido un día bueno, iba a seguir sonriendo... además, este viernes borraba la mayoría de sus fotografías con él de las redes sociales, aunque ahora nos lo haya desmentido. Falsa alarma. Los dos tortolitos siguen juntos: el deportista acudía este viernes al aeropuerto para reencontrarse con la `influencer´ en el aeropuerto.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Anabel cuando llegaba a Madrid este viernes y nos confesaba, bastante molesta, que no ha borrado ninguna fotografía con Yulen: “es que me hace una gracia, están ahí, ¿se han borrado?”. La que fuera colaboradora de televisión aseguraba estar “flipando, de verdad, él tiene su perfil y sus cosas porque no se publiquen fotos” y confesaba que “estamos trabajando, él en su línea, yo en Canarias”.

Anabel regresaba a Madrid para poder supervisar la mudanza que están haciendo en el nuevo piso donde forjarán su amor: “me he escapado para poder ver la casa” y sentencia que hayan comentado que no está con Yulen por no haber subido contenido con él a sus redes sociales: “me critican porque subo hasta cuando hago pipi y ahora porque no subo nada”.

La sobrina de Isabel Pantoja se mostraba desconcertada porque al bajarse del avión “tenía muchos mensajes de mi familia” preguntándole si era cierto o no su ruptura con Yulen. Está claro que no ha sucedido nada en la pareja y que se ha tratado de un malentendido fruto de los mensajes que la influencer comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En cuanto a la gira de su tía, que va a viajar ella también, Anabel ya no sabe lo que hacer: “yo no sé lo que voy a hacer” porque piensa que todo lo que hace o dice se critica, pero nos confirma que viajará al lado de la tonadillera para estar en este acontecimiento tan esperado para ella: “claro”.

Por su parte, Yulen acudía al aeropuerto para reencontrarse con su chica y aseguraba que está “todo guay” entre ellos y además, nos confesaba que está volcado de lleno en la esgrima: “todo bien, va a tope”. La sobrinísima se montaba en el vehículo de su novio y se marchaban juntos a disfrutar de estos días de descanso en la capital.