Ana María Aldón da un portazo definitivo a Ortega Cano: “sentí vergüenza y bochorno”

Después de las disculpas que pidió el torero tras el comentario de su semen, Ana María ha desvelado que “a mí no me ha pedido disculpas, no necesito ya nada, no pido nada ni espero nada, ya no. Lo he dicho muchas cosas”, asegurando que “él se dio cuenta, tarde, y se sintió mal. A mí no me lo ha pedido, pero públicamente ha pedido perdón”.

Y es que no entiende cómo su todavía marido puede hacer un comentario de ese tipo de forma pública: “esa frase ahí no es de cariño, eso lo entiendo más como un chiste malo” y le justifica asegurando que: “yo creo que estaba muy nervioso desde el principio y creo que llegó un momento que se sintió que estaba con amigos y lo soltó como si fuese una broma mala”.

Ana María sí que ha dejado claro que no se le pasa por la cabeza ser madre de nuevo con José: “desde luego no compartimos intenciones”, por lo que no compartiría en absoluto la intención que tiene el torero de volver a ser padre.