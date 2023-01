Alejandra Rubio, rota de dolor

Los rumores de crisis entre Alejandra Rubio y su novio, Carlos Aguëra, comenzaron hace varias semanas, después de que pasaran las Navidades por separado. Algo que llamaba la atención de muchos porque hace un año - cuando solo llevaban cinco meses de relación - sí las disfrutaron juntos. La colaboradora desmentía entonces problemas en su noviazgo y aseguraba, despreocupada, que el único motivo es que ambos querían pasarlas con sus respectivas familias.

Sin embargo, parece que ‘cuando el río suena agua lleva’ y la hija de Terelu Campos ha confirmado este domingo en ‘Fiesta’, por sorpresa, que vuelve a estar soltera, aunque la ruptura se produjo hace unos días, no en Navidad como muchos especulaban.

Rota y con la voz entrecortada, Alejandra ha evitado dar detalles de los motivos que les han llevado a acabar con su noviazgo después de año y medio de amor y uno de convivencia, aunque sí ha confesado que se trata de una decisión “de mutuo acuerdo” y “muy meditada” por parte de ambos.

“Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho. He sido muy feliz con él, me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan. No ha pasado nada malo entre nosotros, pero yo soy de una ciudad, él de otra, pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada... Él no vivía en Madrid y se vino, y adaptarse a una nueva vida es complicado” ha explicado conteniendo las lágrimas a duras penas al dejar entrever que la distancia habría hecho mella en su relación.

Una ruptura que podría no ser definitiva, ya que con un “nunca se sabe porque la vida da muchas vueltas, nos llevamos genial y nos queremos muchísimo los dos” la nieta de María Teresa Campos ha dejado abierta la puerta a una posible reconciliación con Carlos que, suponemos, ha regresado a su Málaga natal tras el fin de su historia de amor.

Tras el programa Alejandra ponía rumbo a la casa de su madre, uno de sus grandes pilares y en quien se está refugiando en estos dolorosos momentos. Tapándose la cara y sin ocultar su abatimiento, la colaboradora se disculpaba ante las cámaras de Europa Press por no querer dar más detalles de su ruptura: “Lo siento muchísimo. Siempre os contesto pero no es el momento, ¿Vale? Quiero llegar a cenar que tengo un hambre increíble”.