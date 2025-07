Terelu Campos defiende su relación con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: «Siempre apostaré por mi familia»

E. P. Madrid Jueves, 31 de julio 2025, 17:51 Comenta Compartir

Demostrando que su vínculo con su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Costanzia sigue siendo sólido a pesar de los rumores, Terelu Campos aprovechó su encuentro con las cámaras de Europa Press para explicar la ausencia de Alejandra en la representación de Santa Lola en Benalmádena, pese a encontrarse en Málaga.

«Hombre, pobrecitos, para tres días que vienen con su bebé… Ya les dije que no hacía falta. Han estado en Valladolid, en el estreno, que era lo más importante. Vienen solo cuatro días, los pobres», aclaró Terelu, zanjando cualquier especulación.

Respecto al nuevo reality que prepara Carlo junto a su madre, Mar Flores, Terelu confesó que ya estaba al tanto: «Lo he visto en Instagram. Sabía que habían hecho el casting». Además, quiso dejar claro su respaldo tanto a Carlo como a Mar: «Creo que Carlo tiene buen gusto y Mar también. Yo apuesto por mi familia siempre».

Con sinceridad, también reconoció que no ha podido estar tan presente como abuela este año como le habría gustado, debido a compromisos laborales: «Cariño, nace mi nieto y me voy dos veces a Supervivientes».

Finalmente, ante las declaraciones de su hermana Carmen Borrego, quien aseguró que ella es «mejor abuela», Terelu optó por no avivar la polémica: «No he visto nada. Os prometo que no he tenido ni un minuto para enterarme. Estoy muerta en vida con el teatro».