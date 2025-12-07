Terelu Campos, abuela orgullosa y actriz revelación: «Ha sido un año especial» Terelu adelanta que mantendrá la tradición familiar en la celebración de las fiestas. «Me imagino que sí, pero como lo normal de siempre», comentó

Terelu Campos despide el año 2025 haciendo balance de una etapa muy especial en su vida. La presentadora, actriz y colaboradora de televisión ha vivido meses de cambios, ilusiones y momentos únicos, tanto a nivel profesional como personal. Convertirse en abuela ha sido, sin duda, uno de los hitos más significativos de este año que ahora concluye.

«Sí, 2025, sí. Buen balance de momento. Terminó el año siendo abuela, cosa que fue especial y empezó una nueva aventura, tanto en el trabajo como en el teatro. Bueno, o sea que sí. Ha sido un año especial, diría yo«, compartió Terelu con una sonrisa, resaltando la felicidad que le ha traído esta nueva etapa.

Con su habitual sinceridad y sentido del humor, también reflexionó sobre lo que espera del futuro: «Tú ya sabes que yo soy mucho de eso, de virgencita que me quede como estoy. Pero bueno, ojalá tenga tantas aventuras como he tenido en el 2025, no me importaría«, bromeó, dejando claro que afronta el nuevo año con optimismo y gratitud.

Respecto a cómo celebrará estas fiestas, Terelu adelantó que mantendrá la tradición familiar: «Me imagino que sí, pero como lo normal de siempre. Te quiero decir nada extraordinario, en Nochebuena y en Fin de Año. Bueno, en Reyes por supuesto, porque siempre es una cuestión de tradición de mi madre, de toda la vida de Dios«.

Una Navidad tranquila, familiar y cargada de recuerdos, como es costumbre en la casa de una de las sagas más queridas de la televisión española.

