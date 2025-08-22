Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Suso Álvarez, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Suso Álvarez revela los primeros detalles de su boda con Marieta: «Me voy a tener que amoldar»

El colaborador televisivo desvela los primeros detalles del enlace, que promete ser multitudinario y uno de los más esperados, aunque todavía no tienen lugar ni fecha cerrados

E. P.

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:59

A finales de julio, Suso Álvarez y Marieta sorprendieron a sus seguidores anunciando su compromiso después de un año de relación. El televisivo le pidió matrimonio frente al mar, al atardecer, con un anillo de esmeralda con el que cumplió el sueño de su pareja, que respondió emocionada con un «por supuesto que sí».

Semanas después, la pareja ya está inmersa en los preparativos de la boda. Aunque agosto ha dificultado cerrar detalles como la fecha o el lugar del enlace, ambos tienen claro que se casarán en 2026 «sí o sí». Suso incluso adelantó que vestirá un traje diseñado por su amigo, el modisto David Sotoca de Albacete.

El colaborador, visiblemente ilusionado, confesó que los preparativos le generan nervios: «No sabía que una boda requería tantos detalles, es un follón, pero Marieta es una máquina». Según ha contado, en septiembre u octubre esperan poder anunciar recinto y fecha exacta.

Mientras Marieta ha admitido cierta decepción por no haber recibido tantas felicitaciones como esperaba, Suso asegura que ha sentido una «oleada de cariño» de familiares y amigos, incluso de personas con las que no tenía contacto.

El secreto mejor guardado sigue siendo el vestido de la novia, aunque lo que ya está decidido es que la boda será grande, cumpliendo el deseo de Marieta, pese a que él preferiría una celebración íntima. Entre los invitados, Suso ha dejado claro que solo estarán aquellos compañeros de profesión con los que tiene verdadera relación.

Sobre la posibilidad de ampliar pronto la familia, el colaborador no lo descarta: «Sí quiero ser padre, 100%, además de varios».

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre la polémica que envuelve a su ex, Sofía Suescun, y su actual pareja, Kiko Jiménez. Aunque asegura no tener relación con ellos, les desea lo mejor y reconoce que situaciones como la que atraviesan son difíciles de gestionar. Eso sí, se muestra escéptico respecto a las declaraciones de Cristian Suescun, hermano de Sofía, a quien resta credibilidad.

