Suso Álvarez y Marieta se comprometen tras un año de amor: «Sí quiero» frente al mar

Suso Álvarez y Marieta sorprendieron este miércoles a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial tras un año de relación. La pareja, consolidada como una de las más queridas de la televisión española, compartió la emotiva noticia a través de un romántico vídeo grabado frente al mar, durante el atardecer.

En las imágenes se puede ver al colaborador de televisión arrodillarse para pedirle matrimonio a su pareja, que respondió entre lágrimas con un rotundo «sí», dejando claro que llevaba tiempo deseando ese momento.

Curiosamente, hace apenas unas semanas, en junio, la pareja confesaba en un photocall a Europa Press que aún no tenían planes de boda a corto plazo, aunque sí contemplaban dar ese paso en el futuro. «Me encanta porque cada vez que vamos a un sitio me dice: 'Cariño, este lugar es perfecto para que me pidan matrimonio'. Incluso yendo al supermercado», contaba Suso entre risas, recordando las bromas habituales de Marieta.

Por su parte, la influencer aclaraba entonces que estaba disfrutando de la relación y que no tenía prisa: «Nos lo estamos pasando muy bien, tenemos todo el año por delante. Lo de la pedida siempre lo digo en broma».

Aun así, Marieta dejaba claro lo enamorada que está de Suso: «Sé que voy a estar con él toda la vida, y con eso ya me siento casada. Ser mamá también está en mis planes... aunque para eso tampoco hace falta una boda».