Stella Banderas celebra su preboda antes de dar el 'Sí, quiero' en Valladolid El enlace con Alex Gruszynski se llevará a cabo en el exclusivo Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, con invitados de lujo y un dispositivo de seguridad para garantizar la intimidad

Los asistentes a la preboda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski llegan al lugar de la celebración.

E. P. Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 11:03

A pocas horas de su boda con Alex Gruszynski, Stella Banderas ha reunido a familiares y amigos en Valladolid para celebrar por todo lo alto su despedida de soltera. La celebración tuvo lugar este viernes en un entorno cercano a la Abadía Retuerta, en Sardón de Duero, donde se llevará a cabo la ceremonia.

El Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII transformado en alojamiento de lujo, ha sido reservado íntegramente por los novios durante cuatro noches para disfrutar de la celebración con total privacidad, lejos de miradas indiscretas.

Entre los asistentes se encuentran numerosas celebrities y familiares cercanos, incluyendo la icónica actriz Tippi Hedren, madre de Stella; su hermana Dakota Johnson; Don Johnson, exmarido de su madre; y amigos como Demi Moore, Goldie Hawn y Pedro Almodóvar.

La música correrá a cargo del grupo Coldplay, y ya han comenzado a llegar algunos de los 200 invitados, transportados en autobuses, furgonetas con cristales tintados, taxis especiales y vehículos de alta gama, en un operativo que asegura la intimidad de la pareja en su día más especial.