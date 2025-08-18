Sofía Suescun y Kiko Jiménez usan un dron en plenos rumores de infidelidad Ambos han optado por alejarse del foco mediático y refugiarse en el impresionante chalet que ella posee a las afueras de Madrid

Una semana después de que Cristian Suescun anunciara su distanciamiento de su hermana Sofía Suescun y arremetiera contra Kiko Jiménez, acusándolo de ser un "jeta" que "vive de las mujeres por la patilla" y de controlar a su novia como a una "marioneta", la pareja vuelve a estar en el centro de la atención. La revista Lecturas destapa ahora que podrían estar atravesando una grave crisis debido a una presunta infidelidad de la ‘reina de los realities’ con el influencer Juan Faro.

En medio de la polémica, y mientras su entorno asegura que Kiko está "destrozado", ambos han decidido alejarse del foco mediático y refugiarse en el lujoso chalet que Sofía posee a las afueras de Madrid.

Inseparables durante este complicado momento, se apunta que podrían estar planeando incluso abandonar España para escapar de la presión mediática. En los últimos días, la pareja no ha salido de la vivienda, convirtiendo el chalet en un auténtico fortín a salvo de cámaras y preguntas incómodas sobre la supuesta deslealtad que habría puesto en jaque su relación tras cinco años juntos.

Aunque han optado por el silencio y el aislamiento —no han abierto la puerta ni a la tía de Sofía, Conchi Galdeano, ni a varios repartidores—, permanecen atentos a todo lo que sucede a su alrededor. Buena prueba de ello es que desde el interior han sobrevolado la zona con un dron para vigilar si hay prensa en las inmediaciones, acercándose en varias ocasiones a los coches de los reporteros para dejar claro que saben que están presentes y que, por ahora, no tienen intención de dar la cara ni responder a los rumores sobre la crisis por la posible infidelidad de Sofía.