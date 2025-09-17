Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El director de la película 'Sirât', Oliver Laxe. E. P.

'Sirat', de Oliver Laxe, película elegida para representar a España en los Oscar

Así lo ha anunciado este miércoles el director Pablo Berger en la sede de la Academia de Cine

E. P.

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:46

La película 'Sirat', de Oliver Laxe, ha sido la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026.

Así lo ha anunciado este miércoles el director Pablo Berger en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

Ahora, 'Sirat' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

