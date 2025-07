Pelayo Díaz reaparece tras 'Supervivientes': «Prefiero mil veces el calor que el invierno»

E. P. Madrid Viernes, 11 de julio 2025, 16:58 Comenta Compartir

Pelayo Díaz ha retomado su vida social y profesional tras pasar tres intensos meses en Honduras como concursante de 'Supervivientes'. Su regreso a la «civilización» ha coincidido con la exclusiva fiesta 'Love Game' que Yves Saint Laurent celebró en Madrid con la presencia de sus embajadores Aitana Ocaña y Aron Piper, y un nutrido grupo de rostros conocidos.

«Estamos celebrando la moda, el amor y el calor, porque esto es como tener un secador gigante puesto sobre el asfalto. Pero me encanta Madrid en todas sus temporadas, también en verano. Prefiero esto mil veces antes que el invierno», afirmó entre risas, feliz de volver a sus compromisos como influencer.

Durante el reality, Pelayo forjó una buena relación con Álvaro Muñoz Escassi, por lo que no pudo evitar pronunciarse sobre la reciente ruptura del jinete con Sheila Casas: «No sé qué ha pasado, la verdad. A veces todo parece ir bien y, de repente, cambia. Al final, una relación solo la entienden quienes la viven. Bueno, o tres, con lo modernos que somos ahora», bromeó, sin conocer los detalles de la separación.

Respecto al comportamiento de Escassi durante el programa, Pelayo aclaró: «No diría que hablaba constantemente de ella, pero sí con respeto. Siempre hacía referencia a la relación con mucho tacto, aunque tampoco en exceso. Como todos, compartía cosas cuando salía el tema».

También respondió a las duras declaraciones de Carmen Lomana, quien insinuó que era ingenuo esperar algo serio de Escassi: «Eso es infravalorar a la persona que se atreve a empezar una relación. Cada pareja tiene sus códigos, y solo ellos saben lo que pasa».

Pelayo reconoció que le sorprendió la ruptura, pero no lo ve como algo raro en los tiempos que corren: «Parecían muy enamorados y con planes de futuro, pero ya nada me sorprende. Hay que dejar de vivir con tantas normas sobre lo que debe ser una relación».

Con humor, recordó el breve idilio veraniego entre su amiga Hiba Abouk y Escassi: «Cuando dos famosos se lían, ya son novios, ya se casan... Eso arruina muchas cosas. A veces ni nosotros mismos sabemos qué está pasando al principio».

Apoyo a Montoya, pero sin reconciliación

Pelayo también aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo a José Carlos Montoya, su excompañero de 'Supervivientes', tras su retirada del foco mediático por motivos de salud mental: «Si él necesita ese tiempo, hay que respetarlo. Me parece muy inteligente que haya dado un paso atrás. Todos deberíamos ser más humanos con estas cosas».

Eso sí, aunque le desea lo mejor, no ve futuro a una reconciliación entre ellos: «No tengo mal rollo, pero tampoco conversación. Ya lo intenté durante tres meses. Si no funcionó allí, no tiene sentido fuera. Yo soy el mismo, y él también. No pasa nada».