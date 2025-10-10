Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer. E. P.

Paz Padilla estalla de emoción tras el compromiso de su hija Anna Ferrer: «Formarán una familia hermosa»

Tras el anuncio de su boda con Mario Cristóbal, la humorista no ha podido contener las lágrimas al ver la felicidad de su hija y la ternura de la pareja

E. P.

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:11

Comenta

Si había una reacción que todos los fans de Anna Ferrer esperaban tras su anuncio de compromiso con Mario Cristóbal, esa era sin duda la de su madre, Paz Padilla. Muy unida a su hija, la humorista no había reaccionado de inmediato, pero 24 horas después del post de Anna en Instagram, Paz compartió un mensaje lleno de emoción y lágrimas al hablar de la felicidad de la pareja.

«Holi, quería contaros cómo me siento porque… ¡por fin se casa la niña! Desde que me lo contó tenía una emoción enorme en el corazón. Ella me decía 'mamá, no lo digas', y por fin puedo gritar al viento: ¡viva la novia, ay Dios mío!», expresó Paz a través de sus stories.

Conteniendo las lágrimas, la humorista confesó que veía a su hija «muy feliz, serena, luminosa» y que Mario «la quiere tanto, la respeta, la ama con admiración y ternura». Sobre su futuro y la relación con él, añadió: «Yo le considero como de la familia, como un hijo. Es muy noble y buen tío, pero sobre todo porque la quiere de verdad».

Paz también compartió sus sentimientos de madre: «Sé que van a ser una pareja preciosa y que formarán una familia hermosa. Los padres siempre sentimos miedo de que nuestros hijos sufran, pero cuando ves que tu hija está con su media naranja, con su amor perfecto, te emocionas profundamente».

Al recordar a su marido Antonio, fallecido en 2020, Paz no pudo contenerse: «Ver a tu hija así es tan bonito… Si hoy estoy llorando, no sé lo que lloraré el día de la boda».

Por último, la humorista recordó un consejo que le daba su madre: «La vida es como una marea: a veces trae cosas buenas, a veces malas. Esta vez toca disfrutarlo al máximo. Estoy feliz y que vivan los novios», concluyó, entre aplausos a sí misma.

