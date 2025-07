Oriana Marzoli vuelve a la televisión con polémica: críticas, reproches y un posible perdón a Tony Spina

E. P. Madrid Viernes, 11 de julio 2025, 16:52 Comenta Compartir

Tras un tiempo alejada de la televisión española, Oriana Marzoli ha regresado con fuerza presentando su propio docureality, 'Inside Oriana', en Mediaset. En este nuevo proyecto, la venezolana hace un repaso de su trayectoria y no evita tocar uno de los capítulos más controvertidos de su vida: su relación con Tony Spina, con quien rompió a finales de 2024 tras participar en el reality chileno 'Amor a prueba'.

En sus declaraciones, Oriana no se ha mordido la lengua: «Quise llevarme bien con Tony, pero le pusieron correa y ya no pudo seguir siendo mi amigo. Evidentemente, es una persona con el cerebro completamente comido», dijo en alusión a Marta Peñate, actual pareja de Spina, criticando también su físico.

La respuesta por parte de la pareja no se hizo esperar. Tony aseguró que «ofende quien puede, no quien quiere», añadiendo que juegan «en diferentes ligas», mientras Marta replicó tajante: «No tengo que lavarle el cerebro a nadie. Oriana no tiene ningún tipo de piedad».

Recientemente, Oriana volvió a aparecer ante las cámaras de Europa Press, donde respondió sin filtros: «Es absurdo escuchar a un exnovio hablar así de una exnovia. Es innecesario, incoherente, y demuestra poco sentido común. Él critica los realities mientras defiende en televisión a su novia que está en uno... incoherencia tras incoherencia». Y sentenció: «Es mejor callarse y parecer tonto, que hablar y demostrarlo».

Sin embargo, también dejó abierta una posible reconciliación: «Nunca digas nunca. Si me pide disculpas por ese comentario que estaba fuera de lugar, podría perdonarlo».

En cuanto a la reciente pérdida del bebé que esperaban Tony y Marta, Oriana expresó su respeto: «Jamás diría algo malo sobre una criatura. Todos los niños son ángeles». Aunque aprovechó para recordar que Marta editó un vídeo en TikTok burlándose de ella.

Finalmente, se dirigió directamente a Peñate: «Tú te metiste con mi físico, yo nunca lo hice con el tuyo. Hablé de prototipos. Si te ofendiste, no es mi culpa. Me hago cargo de mis palabras, no de tus interpretaciones. Pero no pasa nada, te perdono».