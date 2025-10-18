Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Nuria Roca, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Nuria Roca, orgullosa de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025: «No pude hablar con mis hijos sin llorar hasta el día siguiente»

«Está siendo un momento muy especial», ha asegurado para Europa Press

E. P.

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:11

Tras ganar el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', Jual del Val reapareció este jueves en 'El Hormiguero' y describió como «emocionante» no solo recibir el galardón, sino también dedicar unas palabras a sus seres queridos durante la ceremonia.

En exclusiva para Europa Press, su mujer, Nuria Roca, comentó que la noticia emocionó profundamente a sus hijos: «Imagínate, las llamadas... Yo no pude hablar con ellos sin llorar hasta el día siguiente. No se lo esperaban». Nuria añadió que, aunque ella sabía que Jual tenía posibilidades de ganar: «Hasta que no sucede… Es impresionante».

Sobre cómo están viviendo este momento, Roca explicó que lo hacen con «mucha emoción, muchos nervios y una gran satisfacción. Es un momento muy especial».

Con humor, también se refirió al apasionado beso que la pareja protagonizó tras la entrega del premio: «Lo habéis visto muchas veces, o sea que… Tampoco tiene demasiado mérito».

Finalmente, Nuria quiso restar importancia a las críticas recibidas por su marido, señalando que lo esencial es centrarse en la obra: «Hay gente a la que le gustas más, gente a la que le gustas menos, pero lo importante es que el día 5 sale 'Vera, una historia de amor' y sobre eso es sobre lo que hay que opinar».

