Miguel Ángel Muñoz reaparece junto a Rodolfo Sancho: «El fútbol siempre ha sido parte de mi vida»

Este martes, 29 de julio, no solo marcó la reaparición pública de Rodolfo Sancho. Miguel Ángel Muñoz también volvió a dejarse ver ante los medios tras un tiempo alejado del foco mediático. El reencuentro tuvo lugar en la alfombra roja del estreno de 'Los Futbolísimos 2'. El misterio del tesoro pirata, donde ambos actores protagonizaron un emotivo abrazo, reflejo de su estrecha relación y del largo periodo que llevaban sin verse, marcado por los momentos difíciles vividos por Sancho.

Durante el evento, Muñoz habló con la prensa y sorprendió al recordar su pasado futbolístico: «Jugué en el club –digo el club porque acabo de saludar a Guti– en las categorías inferiores del Real Madrid, y estuve un año en el torneo social entrenando en la antigua ciudad deportiva».

Con nostalgia, confesó: «El deporte que más he practicado en mi vida ha sido el fútbol, y sigo jugándolo porque soy muy inquieto. He jugado en campos de tierra, de césped artificial, de hierba… ¡y me encanta!».

Precisamente esa conexión con el deporte facilitó su trabajo en la película: «Al meterme en la piel del entrenador de los Futbolísimos hubo una parte del trabajo actoral que no tuve que hacer. Para mí, ser 'mister' de un equipo de fútbol es algo muy natural».