María José Suárez lanza duras insinuaciones sobre Álvaro Muñoz Escassi y su «lado oscuro»

Contundente y sin filtros, María José Suárez se sentó la semana pasada en el plató de '¡De viernes!' para hablar por primera vez sobre la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Aunque se negó a detallar los motivos del fin de la relación, dejó entrever que fueron similares a los que marcaron el final de su historia con el jinete, sugiriendo que Escassi podría tener un «lado oscuro» e incluso haber protagonizado comportamientos de dudosa legalidad durante su noviazgo.

«No le tengo miedo, pero no quiero tenerlo como enemigo. A las buenas es muy bueno, pero a las malas... no», confesó la modelo sevillana. «Yo no supe poner límites en mi relación con Álvaro. Desde el principio vi cómo era, pero lo dejé pasar y pensé que podría cambiarlo, como tantas hacemos. Al final, la guerra fue conmigo misma, con perdonarme. Es con la relación que más he sufrido», admitió, asegurando que Sheila Casas fue «más lista» al poner fin antes a la suya, con mejor asesoramiento y mayor claridad.

Estas declaraciones han provocado que muchos recuerden cómo, en 2013, Sonia Ferrer —quien también mantuvo una breve relación con Escassi— ya advirtió del carácter del jinete, asegurando que «no tiene escrúpulos» y que prefería no tenerlo como enemigo.

Sin embargo, en lugar de apoyar ahora a María José tras sus palabras, Sonia Ferrer ha decidido mantenerse al margen. Visiblemente incómoda al ser preguntada en 'En boca de todos', la presentadora zanjó cualquier posibilidad de respaldar a la modelo:

«Es que ni lo he visto ni tengo nada que decir. Entiendo que es vuestro trabajo, pero esto me resulta muy violento. Preguntadle a ella. De verdad, no tengo nada que decirte», afirmó, marcando distancias y dejando a Suárez sola en medio de la controversia.