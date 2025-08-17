Luitingo arranca un nuevo capítulo tras su ruptura con Jessica Bueno: «A mí me da igual lo que haga»
El cantante se muestra optimista y centrado en su bienestar mientras disfruta de su nueva relación y defiende la privacidad de su pareja actual
E. P.
Madrid
Domingo, 17 de agosto 2025, 14:44
Después de finalizar su relación con Jessica Bueno hace poco más de un mes, Luitingo inicia una nueva etapa personal junto a su actual pareja. La ruptura con la modelo andaluza, tras meses de altibajos, marcó un periodo complicado de duelo para ambos. Jessica, por su parte, ha aprovechado este tiempo para relajarse en Ibiza con sus seres queridos, disfrutando de unas vacaciones que le han permitido desconectar y recuperarse.
De regreso a España tras su primer viaje juntos, Luitingo ha mostrado una actitud positiva y enfocada en el presente: «Feliz con mi familia, con todo el mundo, estamos bien. Pa'lante, alegre, corriendo, cantando. Y fuera lástima, fuera pena. Que ya bastante malamente lo hemos pasado y bastante hemos llorado ya».
Sobre cómo afronta rehacer su vida tras la ruptura, el cantante ha afirmado con firmeza: «Hombre, claro que se puede rehacer. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho, claro que sí. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está, y pa'lante».
Acerca de su expareja, Luitingo prefiere centrarse en su propio bienestar: «A mí me da igual lo que haga Jessica». Y sobre las críticas hacia ella, añade: «Que cada uno sabrá lo que hace con su vida, hija, de verdad. Bastante tengo yo con la mía ya».
Finalmente, defiende la privacidad de su novia actual: «Ella no quiere ser pública y hay que respetarla».
