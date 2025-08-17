Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luitingo, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Luitingo arranca un nuevo capítulo tras su ruptura con Jessica Bueno: «A mí me da igual lo que haga»

El cantante se muestra optimista y centrado en su bienestar mientras disfruta de su nueva relación y defiende la privacidad de su pareja actual

E. P.

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:44

Después de finalizar su relación con Jessica Bueno hace poco más de un mes, Luitingo inicia una nueva etapa personal junto a su actual pareja. La ruptura con la modelo andaluza, tras meses de altibajos, marcó un periodo complicado de duelo para ambos. Jessica, por su parte, ha aprovechado este tiempo para relajarse en Ibiza con sus seres queridos, disfrutando de unas vacaciones que le han permitido desconectar y recuperarse.

De regreso a España tras su primer viaje juntos, Luitingo ha mostrado una actitud positiva y enfocada en el presente: «Feliz con mi familia, con todo el mundo, estamos bien. Pa'lante, alegre, corriendo, cantando. Y fuera lástima, fuera pena. Que ya bastante malamente lo hemos pasado y bastante hemos llorado ya».

Sobre cómo afronta rehacer su vida tras la ruptura, el cantante ha afirmado con firmeza: «Hombre, claro que se puede rehacer. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho, claro que sí. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está, y pa'lante».

Acerca de su expareja, Luitingo prefiere centrarse en su propio bienestar: «A mí me da igual lo que haga Jessica». Y sobre las críticas hacia ella, añade: «Que cada uno sabrá lo que hace con su vida, hija, de verdad. Bastante tengo yo con la mía ya».

Finalmente, defiende la privacidad de su novia actual: «Ella no quiere ser pública y hay que respetarla».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca, en llamas: cinco incendios activos, uno en nivel 2, gente desalojada y un pueblo que ha recuperado el agua potable
  2. 2 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  3. 3 Pintada vandálica en el toro de Osborne de Arapiles
  4. 4 Tirón de orejas municipal a un piso turístico por tender ropa en un balcón de la Plaza
  5. 5 El incendio de El Payo baja a nivel 1 y se permite el realojo de los vecinos
  6. 6 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  7. 7 Noche de evacuaciones, pueblos vacíos, residencias desalojadas y albergues abiertos: la batalla contra el fuego en Salamanca sigue viva
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 16 de agosto de 2025
  9. 9 La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Barbalos
  10. 10 Estos son los festejos taurinos que se podrán ver este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Luitingo arranca un nuevo capítulo tras su ruptura con Jessica Bueno: «A mí me da igual lo que haga»

Luitingo arranca un nuevo capítulo tras su ruptura con Jessica Bueno: «A mí me da igual lo que haga»