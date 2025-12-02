¿Se lograrán reunir Terelu y Mar Flores por el cumpleaños de su nieto?: Alejandra Rubio lo desvela

E.P. Martes, 2 de diciembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Se acerca una fecha muy especial para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: el primer cumpleaños de su hijo, el pequeño Carlo. Coincidiendo con esta cuenta atrás, la colaboradora ha explicado en 'Vamos a ver' que el viernes ya lo tiene «más o menos» organizado, aunque descarta una gran fiesta o una reunión de toda la familia porque «no se puede». Terelu trabaja ese día y, por ello, la idea es que haya «poquita gente» y que lo vayan celebrando «como puedan», en varios días y con distintos grupos, dejando caer que Mar Flores y Carlo Costanzia padre no van a coincidir, mientras que la presencia conjunta de las abuelas sí sería posible.

En cuanto a la celebración, deja claro que, para ellos, lo importante es soplar las velas el propio día del cumpleaños, ya que ambos son supersticiosos y mantienen esa tradición a rajatabla. Además, insiste en que su casa está abierta para quien quiera acercarse, recalca que no tiene problema con nadie y subraya que se han hecho las cosas «como se podían» dadas las circunstancias, sin dar más detalles para no poner a nadie en un compromiso. Entre bromas, evita responder qué pasaría si todos coincidieran a la misma hora, y se limita a recordar que son «todos súper educados».

Momentos más tarde, la hija de Terelu Campos concreta ante los micrófonos de Europa Press que el primer cumpleaños de Carlo «no va a ser nada del otro mundo», sino una celebración tranquila y familiar porque ella «no es muy de celebraciones». En esa línea, cuando le preguntan si tendrá que hacer dos fiestas por la mala relación entre su madre y su suegra, responde que hará «lo que todo el mundo quiera, lo mejor para todos y ya está».

Sobre la posible presencia de su primo José María Almoguera, zanja el asunto con un «no voy a decir nada más». Por último, reconoce una vez más que, por el momento, todavía «no» tiene nada preparado en firme para la celebración, reforzando así la idea de una fiesta sencilla, flexible y muy marcada por la situación familiar.

