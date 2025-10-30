Carlo Costanzia, incómodo y tenso, se niega a posar con Terelu y Alejandra Rubio No se le vio muy suelto en el gran estreno de la obra de teatro de la colaboradora, 'Santa Lola', en el Teatro Calderón de Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025

Mostrando su apoyo incondicional a Terelu Campos y presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no se han perdido este miércoles el gran estreno de la obra de teatro de la colaboradora, 'Santa Lola', en el Teatro Calderón de Madrid.

Después de asistir el pasado abril a su debut sobre los escenarios en Valladolid, la pareja ha querido arroparla una vez más en la primera de las cuatro funciones que representará en la capital, al margen de la polémica que han desatado las últimas declaraciones de Mar Flores lamentándose de que sincerarse en sus memorias no le ha «servido de nada» con su hijo mayor por la influencia que ejerce en él su padre, Carlo Costanzia di Costigliole.

Quizás porque no quiere responder a su madre, Carlo se ha mostrado especialmente tenso durante todo el estreno, y aunque en un principio sí accedió a posar junto a Alejandra en el photocall con la imagen de su suegra -dejando un espacio entre ambos para que se viese a Terelu-, lo hizo de lo más serio mientras su novia reía divertida, abandonando el lugar en cuanto pudo para esquivar a las cámaras dejando sola a la madre de su bebé.

Una actitud que repitió al salir del teatro junto a su pareja y su suegra para celebrar el éxito de la obra en un bar cercano junto a un grupo de amigos. Mientras ellas posaban juntas para la prensa, Carlo daba la negativa por respuesta y, para sorpresa de Alejandra decidía refugiarse en un portal.

Un 'desaire' tras el que la influencer se ha acercado muy seria a decirle algo a su novio, antes de seguir los pasos de Terelu y entrar en el local para brindar por la buena acogida que ha tenido el estreno de 'Santa Lola' en Madrid, mientras Carlo ha optado por quedarse fuera hablando con un hombre haciendo oídos sordos a las preguntas sobre su madre, o la faceta de actriz de su suegra.