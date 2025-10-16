Leire Martínez se desmarca del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «No es mi historia» La banda confirma el regreso de su vocalista original con un emotivo mensaje desde San Sebastián, mientras la artista de Errenteria se desmarca y Pablo Benegas se aparta del grupo

E. P. Madrid Jueves, 16 de octubre 2025, 10:27

La esperada vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se ha hecho realidad 18 años después de que la cantante donostiarra abandonara la banda que la llevó al estrellato. El anuncio, que llevaba meses siendo un secreto a voces desde la salida de Leire Martínez el 14 de octubre de 2024, se ha confirmado este miércoles con un emotivo comunicado publicado en las redes sociales del grupo.

«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí, en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», compartió la banda.

Acompañaron el mensaje con una imagen del grupo en la que Amaia, con unas elegantes gafas de sol cat eye, vuelve a ocupar el centro de la formación. «Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable», añadieron.

El regreso, aunque esperado, ha causado una auténtica revolución en redes sociales y una oleada de emoción entre los seguidores de La Oreja de Van Gogh, que llevaban casi dos décadas soñando con este momento.

Sin embargo, la reacción de Leire Martínez, vocalista del grupo durante los últimos 17 años, ha sido de aparente distancia. «Yo estoy a lo mío, trabajando, y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo», afirmó en declaraciones al programa 'El tiempo justo'. «Lo que sea, entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia. Yo estoy a lo mío», zanjó con contundencia.

No obstante, según el director de Lecturas, Luis Pliego, la cantante estaría atravesando un momento difícil: «Gente que está trabajando con Leire me ha contado hoy que está literalmente hundida, que se siente como un juguete roto», reveló.

La vuelta de Amaia no ha sido la única noticia que ha sacudido al grupo. El guitarrista Pablo Benegas también ha anunciado su retirada temporal para centrarse en su familia y nuevos proyectos, aunque según el periodista Iñako Díaz-Guerra, su salida podría tener otra lectura. «Amaia ha vuelto con sus condiciones, con un control que a Pablo no le apetecía. Él piensa que su regreso podía suponer la vuelta del caos», afirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Así, La Oreja de Van Gogh inicia una nueva etapa marcada por el reencuentro más esperado del pop español, con Amaia Montero de nuevo al frente y una gira especial por su 30º aniversario en el horizonte.