Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura Matamoros, en un acto. E. P.

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

A pesar de haber puesto fin a su historia de amor en 2023, la influencer y el empresario disfrutan de unas vacaciones familiares en Estados Unidos, demostrando que la prioridad es criar a Matías y Benji Jr. en un entorno sano

E. P.

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 11:04

Laura Matamoros y Benji Aparicio terminaron su relación en verano de 2023 después de seis años juntos, marcados por crisis, reconciliaciones y dos hijos en común: Matías, de 7 años, y Benji Jr., de 4. Desde entonces, la influencer ha mostrado en varias ocasiones la buena relación que mantiene con el empresario hostelero, a quien describe como un auténtico padrazo.

Actualmente, ambos están disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos, coincidiendo con un torneo de golf de su hijo mayor. La cordialidad entre ellos ha generado curiosidad entre los seguidores de Laura, quienes se han preguntado si podría haber una segunda oportunidad en su relación.

Laura ha aclarado con sinceridad que no hay reconciliación: «Simplemente son planes familiares, que hacemos por nuestros hijos, lo más importante que tengo», ha explicado. Añade que, a diferencia de sus propios padres, quienes nunca tuvieron buena relación, ellos buscan ofrecer a sus hijos un entorno sano: «No deja de ser un tanto raro para mí, porque no lo he vivido en casa y tampoco pensé en un principio que fuera a pasar. Pero tanto él como yo tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito por y para ellos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Hervás llega a la cumbre de la Sierra de Candelario
  2. 2 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  3. 3 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  4. 4 Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible
  5. 5 La tarjeta del metropolitano ya no se recarga en los buses y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025
  7. 7 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  8. 8 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1
  9. 9 Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios
  10. 10 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio