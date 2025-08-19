Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio A pesar de haber puesto fin a su historia de amor en 2023, la influencer y el empresario disfrutan de unas vacaciones familiares en Estados Unidos, demostrando que la prioridad es criar a Matías y Benji Jr. en un entorno sano

E. P. Madrid Martes, 19 de agosto 2025, 11:04

Laura Matamoros y Benji Aparicio terminaron su relación en verano de 2023 después de seis años juntos, marcados por crisis, reconciliaciones y dos hijos en común: Matías, de 7 años, y Benji Jr., de 4. Desde entonces, la influencer ha mostrado en varias ocasiones la buena relación que mantiene con el empresario hostelero, a quien describe como un auténtico padrazo.

Actualmente, ambos están disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos, coincidiendo con un torneo de golf de su hijo mayor. La cordialidad entre ellos ha generado curiosidad entre los seguidores de Laura, quienes se han preguntado si podría haber una segunda oportunidad en su relación.

Laura ha aclarado con sinceridad que no hay reconciliación: «Simplemente son planes familiares, que hacemos por nuestros hijos, lo más importante que tengo», ha explicado. Añade que, a diferencia de sus propios padres, quienes nunca tuvieron buena relación, ellos buscan ofrecer a sus hijos un entorno sano: «No deja de ser un tanto raro para mí, porque no lo he vivido en casa y tampoco pensé en un principio que fuera a pasar. Pero tanto él como yo tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito por y para ellos».