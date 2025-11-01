Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Lamine Yamal y Nicki Nicole. INSTAGRAM

Lamine Yamal rompe su relación con Nicki Nicole

El atacante del FC Barcelona ha afirmado que la causa no es una infidelidad

E.P.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:33

Lamine Yamal ha confirmado públicamente su ruptura con la cantante Nicki Nicole, poniendo fin a los rumores que circulaban sobre el distanciamiento entre ambos. El joven futbolista del FC Barcelona y la artista argentina habían despertado gran expectación por su relación, que fue seguida de cerca tanto por la prensa deportiva como la de corazón.

Así lo ha confirmado el propio deportista a Javi Hoyos: «No estamos juntos», disipando cualquier duda sobre la situación actual. Además, ha querido dejar claro que «no ha sido por ninguna infidelidad»: «Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación». La pareja llevaba meses acaparando titulares debido a sus publicaciones en redes y sus apariciones, pero finalmente han decidido emprender caminos separados.

La noticia, revelada por Javi Hoyos en 'D Corazón', ha causado un auténtico revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambos llevaban días especulando sobre su separación y comentando los rumores de infidelidad que circulaban tras el viaje del futbolista a Milán para celebrar una fiesta rodeado de amigos y amigas. Ante estas acusaciones, Yamal ha asegurado que «no le he sido infiel ni he estado con otra persona» durante ese viaje, tratando de zanjar la polémica y despejar dudas sobre los motivos de la ruptura.

