Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal. E.P.

Lamine Yamal, tímido tras su debut oficial como pareja con Nicki Nicole confirmando que están enamoradísimos

La artista argentina, que ya conoce al hermano menor del futbolista -Keyne, de 3 años-, hasta ahora no habían asistido a ningún evento juntos

E.P.

Martes, 21 de octubre 2025, 11:34

Comenta

Lo que parecía que iba a ser un 'romance de verano' que comenzó tímidamente tras conocerse en la fiesta del 18 cumpleaños de la estrella del Barça el pasado julio se ha consolidado a pasos agigantados, y Lamine Yamal Barça y la cantante Nicki Nicole se han convertido en inseparables y han dado un paso de gigante en su historia de amor confirmando que están enamoradísimos en su presentación oficial como pareja.

A pesar de que en las últimas semanas se ha convertido en algo habitual que presuman de su felicidad compartiendo imágenes de sus planes en redes sociales, y de que lo suyo está tan afianzado que la artista argentina ya conoce al hermano menor del futbolista -Keyne, de 3 años- hasta ahora no habían asistido a ningún evento juntos.

Sin embargo, después de que Nicki llevase en su propio coche a Lamine -que todavía no se ha sacado el carnet de conducir tras cumplir la mayoría de edad- hace unos días a la Ciudad Deportiva del Barcelona, este fin de semana han debutado como pareja en el estreno de La Capital FC, equipo del que Yamal es presidente, y en el que juegan su primo Moha y su amigo Souhaib, en la Kings League.

Un partido al que Lamine llegó con su chica cogida de la mano derrochando sonrisas y complicidad, y en el que le dedicó el «penalti Presidente» lanzando un beso al aire mientras ella le aplaudía radiante desde las gradas.

Un comentadísimo debut oficial como pareja después de 3 meses de discreta relación, sobre el que el jugador se ha mostrado tímido y discreto en su reaparición ante las cámaras de Europa Press sin la compañía de la cantante. «Estoy bien» ha confesado cuando le hemos preguntado por su felicidad con Nicki, evitando dar detalles sobre su historia de amor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  6. 6 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  7. 7 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  9. 9 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  10. 10 Maestras en inmortalizar la historia del pueblo: «Tenemos baúles llenos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Lamine Yamal, tímido tras su debut oficial como pareja con Nicki Nicole confirmando que están enamoradísimos

Lamine Yamal, tímido tras su debut oficial como pareja con Nicki Nicole confirmando que están enamoradísimos