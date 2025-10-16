Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con 'Vera, una historia de amor' y se lo dedica a Nuria Roca: «Sin ti, nada tiene sentido» El escritor y periodista, que se presentó bajo el seudónimo Elvira Sastre, conquista el galardón literario mejor dotado de España con una novela sobre la libertad, el deseo y lo inesperado

E. P. Madrid Jueves, 16 de octubre 2025, 10:31

Aunque su nombre no figuraba entre los favoritos, Juan del Val se alzó este miércoles con el Premio Planeta 2025, entregado en una gala en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El escritor y periodista presentó su obra bajo el seudónimo Elvira Sastre y logró conquistar al jurado con su novela 'Vera, una historia de amor', que le ha hecho merecedor del galardón mejor dotado de la literatura española —un millón de euros— en su 74ª edición.

La obra narra la vida de Vera, una mujer de 45 años perteneciente a la alta sociedad sevillana, casada con un marqués, cuya vida cambia por completo al enamorarse de un joven de orígenes humildes. Una historia de amor, deseo y ruptura con los convencionalismos que, según Del Val, «habla de lo inesperado y de aprender a ser libre cuando se pierde el miedo a equivocarse».

Visiblemente emocionado, el autor subió al escenario para recoger el galardón y pronunció un discurso muy personal, en el que hizo balance de su vida y rindió homenaje a sus seres queridos. «Esto es tan asombroso que parece que solo le puede pasar a los demás. Mi vida está llena de momentos maravillosos que siempre parecían destinados a cualquiera que no fuera yo», confesó.

Recordó también sus inicios difíciles: «Hubo un tiempo en el que mi vida estaba completamente destinada al fracaso. Fueron años de polvo, hormigón y obras. Verme aquí me parece casi un milagro, la mejor manera de entender que lo más hermoso de la vida es que nunca se sabe».

Del Val aprovechó su discurso para defender una visión abierta de la literatura: «La literatura debería ser siempre un acontecimiento popular. Se escribe para la gente, no para una élite intelectual. Considerar que lo comercial y la calidad son opuestos es faltarle el respeto al público».

El momento más emotivo de la noche llegó cuando dedicó el premio a su familia, especialmente a su mujer, Nuria Roca, presente entre el público. «Gracias a mis hijos, Juan, Pau y Olivia, y a mis padres, que espero estén un poco más orgullosos de mí esta noche», expresó con la voz entrecortada.

Finalmente, miró a Nuria y le dedicó unas palabras que conmovieron a todo el auditorio: «Este premio es para ti, Nuria. Porque, sin ti, esto sería imposible. Porque, sin ti, nada tiene sentido. Llevo casi 30 años mirándote y cada día descubro la suerte que tengo. Te amo. Eres mi vida. Te quiero». Una declaración de amor que cerró una de las noches más emocionantes en la historia reciente del Premio Planeta.