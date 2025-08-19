Joaquín Torres y Raúl Prieto ponen fin a su matrimonio tras años de altibajos: «Me ha dejado»
El arquitecto confirma que su separación es definitiva y reflexiona sobre el difícil proceso de asimilar la ruptura tras una década de relación y dos años de matrimonio
Madrid
Martes, 19 de agosto 2025
Después de meses de rumores y de una separación temporal en 2024 para intentar salvar su relación, Joaquín Torres y Raúl Prieto han decidido poner fin a su matrimonio de manera definitiva.
El propio Joaquín lo confirmó en exclusiva a 'El Español', revelando que fue Raúl quien tomó la decisión de cerrar este capítulo, dos años después de su multitudinaria boda en Sevilla, que contó con invitados como Belén Esteban, Terelu Campos y Rocío Carrasco, y tras una década de discreta relación que hicieron pública en 2017.
«Me ha dejado. Él terminó la relación hace poco más de tres meses», declaró Joaquín, quien reconoce que, siendo personas conocidas, su separación inevitablemente se haría pública. Sin embargo, ha preferido mantenerse alejado del foco mediático para procesar la ruptura.
«La vida tiene sus altos y bajos. El dolor es parte de la vida. Que te deje tu pareja, a quien has amado tanto, no es fácil. Para mí ha sido un golpe muy grande, y todavía no estoy bien», confesó, dejando ver la dificultad de asumir el fin de su historia con Raúl, el gran amor de su vida.
Aunque no quiso detallar los motivos de la ruptura, Joaquín mencionó los momentos difíciles que ambos atravesaron, como el grave accidente de moto de Raúl en 2023, la muerte de su madre, el ingreso hospitalario de su padre y conflictos familiares relacionados con la herencia. Para él, «una relación necesita cimientos sólidos, y en nuestro caso no ha sido así, lo lamento mucho».
Respecto a una posible reconciliación, Joaquín admite que aún no se siente con fuerzas: «Lo dudo mucho. Necesito procesarlo. Solo han pasado cuatro meses, y ahora no me veo retomando nada».
