Inmaculada Casal admite el difícil momento de María del Monte por el juicio contra Antonio Tejado

Inmaculada Casal ha roto su habitual discreción para contar cómo está viviendo, junto a María del Monte, el complicado momento familiar y judicial que atraviesan por el inminente juicio contra Antonio Tejado, sobrino de la artista. La periodista reconoce que la situación les pesa anímicamente: «Bueno, no es algo agradable, no estamos bien, pero bueno, a esperar, que es lo que hay que hacer». Aun así, sostiene una postura firme y serena: asegura que confían «en la Justicia y en la presunción de inocencia de todo el mundo», dejando claro que será el proceso judicial el que tenga la última palabra.

Preguntada por las recientes declaraciones de Chayo Mohedano sobre cómo fue su relación con Tejado, evita alimentar la polémica y se limita a marcar distancia con elegancia: «Cada uno cuenta la historia como le viene, yo lo respeto, me parece muy bien y nosotros, ya te digo, a esperar lo que diga la Justicia». Sin entrar en detalles ni desmentidos, insiste en que ella y su mujer se mantienen centradas en el procedimiento y en lo que dictaminen los tribunales.

Inmaculada también ha comentado el paso de Anabel Pantoja por el programa de baile en el que ha participado recientemente. Destaca que se trataba de un formato de famosos sin experiencia profesional en danza: «El público es soberano y si el público decide. aquello, además, no era un programa de baile de profesionales, sino de famosos que no sabían bailar y aprendían a bailar. Ella, la verdad, siempre ha tenido ritmo y ha aprendido a bailar. Si el público la ha votado, el público es soberano. Ha sido muy divertida y ha dado mucho juego en este programa también». Añade que la influencer ha sido muy reservada con su intimidad: «De su vida, de su familia, de sus niñas, ha preferido no hablar. Pero se lo ha pasado muy bien, ha dado mucho juego y es muy divertida».

Aprovecha además para elogiar al ganador, Jorge, a quien considera un vencedor indiscutible: «Jorge, aparte de ser simpático y de tener esas dotes para el baile, es que es un tío que hace espectáculo y que hace televisión. Que lo mismo te canta y te baila y es alguien tan completo que yo creo que se merecía ganar». Para ella, su versatilidad y capacidad para entretener han sido claves en su triunfo.

Sobre las Navidades, Inma reconoce que estas fechas ya no las vive con la misma ilusión de antes debido a las pérdidas y ausencias que se acumulan con los años: «Las Navidades siempre me han gustado, pero cada vez me gustan menos porque vas notando las ausencias, ¿verdad? Entonces, pues en familia y lo más tranquila posible». Pese al proceso judicial abierto y al clima emocional tan delicado, su plan es refugiarse en la familia y vivir estas fiestas con la máxima calma posible.

