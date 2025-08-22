Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Lourdes Montes, ante los medios de comunicación. E. P.

La hermana de Lourdes Montes, Sibi, y Mateo Ibáñez dan la bienvenida a su primer hijo

El nacimiento fue anunciado por la mujer de Francisco Rivera, orgullosa tía, que compartió en redes sociales tiernas imágenes con el bebé en brazos

E. P.

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:08

Cinco meses después de anunciar su embarazo, Sibi Montes y su marido, Mateo Ibáñez, se han convertido en padres de su primer hijo, justo un año después de celebrar su boda. La noticia la dio a conocer Lourdes Montes a través de Instagram, donde presentó públicamente a su sobrino nacido en un hospital de Sevilla.

«Tía orgullosa», escribió la diseñadora junto a dos fotografías en las que aparece con el recién nacido dormido en sus brazos. Además, reveló que el pequeño se llama Mateo, como su padre, continuando así con la tradición familiar.

Sibi y Mateo se casaron el 21 de junio de 2024 en una boda íntima en El Puerto de Santa María, tras una relación que comenzó en 2021. En marzo de este año, la hermana de Lourdes compartió la feliz noticia de su embarazo, mostrando orgullosa su incipiente tripa premamá.

El pequeño Mateo llega con apenas cuatro meses de diferencia respecto al tercer hijo de Lourdes y Francisco Rivera, Nicolás, lo que augura una infancia compartida y llena de juegos entre primos muy cercanos en edad.

La hermana de Lourdes Montes, Sibi, y Mateo Ibáñez dan la bienvenida a su primer hijo