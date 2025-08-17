Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Elsa Pataky. E. P.

Elsa Pataky disfruta de su vida en Australia entre naturaleza, deporte y familia

La actriz comparte momentos felices en Byron Bay junto a Chris Hemsworth y sus tres hijos, donde el surf y la equitación forman parte de su rutina diaria

E. P.

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:08

Instalada en Australia desde hace más de una década, Elsa Pataky ha encontrado en Byron Bay el lugar perfecto para construir su hogar junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos. La pareja decidió en 2015 trasladarse a la costa australiana, tierra natal del actor, en busca de una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza y lejos del bullicio de Hollywood.

En las imágenes compartidas recientemente, la actriz aparece disfrutando de la playa, mientras sus hijos Tristan y Sasha se lanzan al mar para surfear, una de las grandes pasiones de la familia Hemsworth-Pataky. También se la ve montando a caballo, una afición que comparte con su hija India y que considera esencial en su rutina.

El video refleja a una Elsa radiante y agradecida por el estilo de vida que lleva en Byron Bay, acompañado de sus propias palabras: «Just a bunch of happy moments!! / ¡Unos cuantos momentos de felicidad de esta semana!».

Pataky confirma así que el deporte al aire libre, la conexión con la naturaleza y el tiempo en familia son los pilares fundamentales de su día a día en Australia.

