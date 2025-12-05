«Tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida privada» La colaboradora Raquel Bollo defiende a su hijo, Manuel Cortés, tras conocerse su supuesto romance pasado con la periodista Noor Ben Yessef y aboga por la armonía familiar en medio de los conflictos mediáticos

E. P. Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Mientras persisten los rumores sobre un posible romance entre Gloria Camila y Manuel Cortés, ha salido a la luz que el hijo de Raquel Bollo mantuvo hace meses una relación con la periodista de Atresmedia Noor Ben Yessef, presentadora del informativo matinal de Antena 3. Según el programa 'No somos nadie', la historia, que se remonta a la pasada Feria de abril, fue breve y terminó mal; ambos se han bloqueado en redes sociales y borrado comentarios mutuos.

Raquel Bollo, sorprendida por la noticia, defendió la libertad de su hijo durante la fiesta navideña de Lozanía Brand: «Mi hijo tiene 30 años, es soltero y tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida privada sin hacer daño a nadie», afirmó, asegurando que no estaba al tanto del supuesto romance.

La colaboradora también se pronunció sobre la relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación, destacando la importancia de la buena convivencia: «Lo mejor es llevarse bien, que cada uno haga su vida y sean lo más felices posible, por el bien de sus hijas».

Sobre Isabel Pantoja y los rumores de su retirada y traslado a República Dominicana, Bollo se mostró escéptica: «Que haga lo que mejor le venga, donde sea feliz, que la vida de cada uno la manejamos nosotros mismos». Finalmente, deseó un acercamiento entre los hijos de Pantoja: «A Kiko y a Isa les deseo que se reconcilien lo más pronto posible y se lleven bien como hermanos».