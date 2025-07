Álvaro Soler y Melanie Kroll presentan a su hija en sociedad: «Ha sido el mejor cambio de nuestras vidas»

E. P. Madrid Viernes, 11 de julio 2025, 16:55 Comenta Compartir

El 18 de julio de 2024, justo un año después de su boda secreta, Álvaro Soler y la modelo alemana Melanie Kroll anunciaban con ilusión el nacimiento de su primera hija, una niña cuyo nombre han decidido mantener en privado, pero que, como ambos coinciden, es lo mejor que les ha pasado.

Con una sonrisa que lo dice todo, la pareja hizo su primera aparición pública en España durante la fiesta organizada por Yves Saint Laurent con motivo del lanzamiento de Love Game, junto a sus embajadores Aitana y Aron Piper. Allí hablaron por primera vez de su nueva etapa como padres y de cómo se han adaptado a la vida en Barcelona tras comenzar su historia de amor en Alemania.

«Es nuestro primer evento en España y mi primera entrevista en castellano», confesó con timidez Melanie, quien actualmente toma clases de español para desenvolverse mejor. Entre risas, bromeó que su pareja no le facilita mucho las cosas: «Álvaro es muy mal profesor porque siempre me habla en alemán».

La pequeña, que está a punto de cumplir un año, ya convive con nada menos que cuatro idiomas. «Catalán en la guardería, castellano con Álvaro, alemán conmigo y algo de inglés en casa, con Netflix y todo eso», explicó Melanie. Álvaro, por su parte, recordó su propia infancia trilingüe: «Yo también empecé a hablar tarde por eso, pero creo que es algo muy bueno para el desarrollo del cerebro».

El cantante describió su primer año como padre como «la mejor evolución» de su vida: «Ha sido un cambio muy bonito. Hemos podido mantener nuestras pasiones individuales y a la vez formar una familia, eso es lo más especial».

Melanie fue sincera al hablar de los desafíos, destacando la lactancia como uno de los más duros: «Es algo de lo que no se habla mucho, pero es muy doloroso. Y luego la falta de sueño, que te cambia completamente». Álvaro coincidió: «Somos personas que necesitamos dormir mucho, así que al principio fue caótico. Por suerte, ahora duerme mejor. Le hemos transmitido el talento de dormir».

Sobre a quién se parece su hija, ambos lo tienen claro: «Es una mezcla de los dos». Y aunque están disfrutando al máximo de esta etapa, de momento no piensan en ampliar la familia: «Ahora no. Algún día sí, pero queremos recuperarnos y centrarnos en disfrutar a nuestra pequeña, porque no pasamos tanto tiempo en casa. Cada momento cuenta».