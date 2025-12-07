Aless Gibaja, rendido a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: «Baby Carlo es un muñeco y ellos son una súper familia» El influencer se muestra sorprendido por lo rápido que ha pasado el año desde el nacimiento del pequeño

E. P. Madrid Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Aless Gibaja se vuelca con Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una semana muy especial para la pareja: el primer cumpleaños de su hijo. El influencer no escatima en elogios hacia sus amigos y hacia el pequeño, a quien define como «un muñeco» y el centro absoluto de sus vidas.

Destaca que ambos son «unos padrazos« y subraya lo implicados que están en la crianza del niño, hasta el punto de calificar de »increíble« cómo se vuelcan en el bebé y asegurar que Alejandra es «una súper mamá». A sus ojos, forman «un parejón» y recalca que muchas veces se juzga a Carlo «sin conocerle», defendiendo que es un chico «súper educado, con valores» y profundamente enamorado de su novia.

Sobre su amiga, Aless insiste en que, pese a su juventud, le ha dado muchas lecciones de vida, resaltando que es «súper inteligente» y «muy madura». También comenta la situación de la pareja respecto a la vivienda, explicando que aún no se han animado a comprar casa porque «está carísimo todo», pero remarca que Alejandra es «muy ahorradora» y sabe en qué gastar y en qué no.

El influencer, que vive muy de cerca esta etapa, se muestra sorprendido por lo rápido que ha pasado el año desde el nacimiento del pequeño y celebra cómo les va en esta nueva faceta familiar. Entre risas, confiesa que ya está deseando que tengan otro hijo y que se casen, antes de bromear con que, después de ellos, le tocará el turno a él.