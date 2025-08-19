Alejandra Rubio responde a José María Almoguera: «No voy a forzar nada, no hay ningún problema»
La hija de Terelu Campos resta importancia a la polémica con su primo y aclara que el encuentro con su hijo Carlo Jr. llegará «cuando tenga que darse»
La relación entre Alejandra Rubio y José María Almoguera sigue en el centro de la atención mediática. Aunque la hija de Terelu Campos ha reiterado en varias ocasiones que no existe ningún conflicto con su primo, lo cierto es que el marido de María 'La Jerezana' aún no conoce a Carlo Jr., el hijo de ocho meses que Alejandra tuvo con Carlo Costanzia.
Molesto por la situación, José María aseguró recientemente que no insistirá más en ver a su prima y dejó claro que jamás hablaría públicamente de un hipotético reencuentro ni del bebé. «Creo que pierde más ella, porque yo soy un gran padre y tengo a mi hijo en palmitas; podría tener igual a mi sobrino. Siempre protegeré a Alejandra porque es mi prima pequeña, pero ya no puedo hacer más», afirmó ante las cámaras de Europa Press.
Estas declaraciones tuvieron respuesta inmediata en el plató de 'Vamos a ver'. Alejandra negó que exista motivo alguno para el enfado: «Todo está sacado de contexto. No voy a dar más leña a un fuego que no he prendido. Si tenemos que hablar, hablamos; y si no, pues no».
La nieta de María Teresa Campos insistió en que José María conocerá al pequeño «en algún momento», pero dejó claro que no piensa forzar la situación: «Me parece surrealista. Estamos en agosto, la gente está de vacaciones… No entiendo por qué se da tanto bombo a esto».
Con un tono tajante, Alejandra zanjó la polémica asegurando que no volverá a hablar del tema: «Se dará cuando se tenga que dar. Si mi primo me invita a comer, iré, pero no estoy disponible 24/7. Este asunto, para mí, está acabado».
