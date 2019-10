Aldeatejada busca fomentar los valores del deporte entre sus vecinos

La Escuela Deportiva de Aldeatejada ya ha comenzado sus actividades, permitiendo que los niños participantes volvieran a tomar contacto con entrenadores y compañeros y disfrutaran de los entrenamientos. La Escuela se propone continuar e incidir en el proceso de formación de los niños en el ámbito deportivo y sobre todo, en el personal. En el ámbito deportivo, cabe destacar su crecimiento. Como viene siendo habitual, la profesionalidad y el buen hacer de los últimos años ha provocado que el número de niños inscritos haya crecido respecto a años anteriores, pasando de 140 a 170 repartidos entre las cinco modalidades deportivas (fútbol sala, baloncesto, predeporte, gimnasia rítmica y atletismo).

En el ámbito personal, la máxima prioridad es que los más pequeños disfruten del juego por encima de todo, fomentando además valores que consideran fundamentales como son el compañerismo, el trabajo en equipo o el respeto. Desde el primer entrenamiento los entrenadores inculcan a sus niños pautas de actuación como no enfadarse por perder, solo es un juego y lo importante es divertirse; no protestar a los árbitros; no recriminar a los compañeros; ayudar e interesarse por un niño si se hace daño; dar la mano al contrario o jugar siempre en equipo. A partir de estas pautas, los entrenadores incluyen en las sesiones juegos y ejercicios para transmitir estos valores indirectamente y, poco a poco, conseguir que se interioricen dentro cada uno de los miembros que forman parte de esta Escuela.

Dentro de las novedades de esta temporada, destaca la incorporación del atletismo a la Escuela Deportiva que ha tenido una gran aceptación. Además se han realizado convenios con empresas (Holistic Center, Centro Kiodai, Fonclisa) a través de los cuales los miembros y familias de la Escuela podrán disfrutar de numerosas ventajas. Por otra parte, el Ayuntamiento también oferta actividades como karate, patinaje y ballet para los niños y para los adultos este año ha ofertado pilates, patinaje, running, taichí y yoga.