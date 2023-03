Julián Martín, alcalde de Villarino de los Aires: “Tendremos una de las mayores plantas fotovoltaicas”

—En cuanto a otras obras que me enorgullecen, una de ellas es la pavimentación en granito de nuestra Plaza Mayor y nuestra plaza junto a la iglesia. Lo más importante de todo, no obstante, es que cogí Villarino con tres millones de deuda aproximadamente y, a día de hoy, tenemos más de un millón de euros.

—Lo más destacable es la gestión que se ha hecho para que las placas solares, las renovables, vengan a Villarino. De hecho ya hay una instalación de 50 mw, y van a construir una de 250 mw, que será una de las más grandes de España. Es un logro que empecé hace cinco años, y que ya estamos viviéndolo. Es de los proyectos que más trabajo y aportación económica va a dejar en el pueblo. Es una de las cosas de las que más orgulloso me siento de haber impulsado.

¿Cómo ha mejorado el pueblo en otros aspectos?

—Hemos cambiado más de 500 metros de tubería de fibrocemento que había, a pvc. Hemos hecho tantas cosas... nichos prefabricados de hormigón, que no había en el cementerio. También se han acondicionado entradas y hemos hecho pavimentación, acerado y alumbrado, que antes no estaba. Hemos puesto un ascensor en el colegio público, hemos cambiado las ventanas de abajo... En Cabeza de Framontamos hemos hecho un parque infantil y hemos ampliado el de Villarino, que ahora tiene biosaludables. En cuanto a la piscina hemos cambiado las sombrillas, un acceso de rampa... Por otro lado, hemos pavimentado el campo de futbito y puesto una pista de pádel, de las mejores de la zona, y una de las instalaciones que más se está usando. Hemos cambiado aparatos de la depuradora de Villarino y Cabeza de Framontanos, cambiado todas las luminarias a led, pintamos todas las barandillas de acero, mejoramos la residencia, tenemos un cajero automático...

¿Y en cuanto a turismo?

—Hemos impulsado la Ruta del Vino Arribes y acondicionado miradores y creado una ruta de senderismo nueva, además de un aparcamiento de caravanas.

¿Cuál es la línea de actuación prioritaria?

—La creación de empleo, siempre. Si quieres que la gente no se vaya , la mejor manera es esa. Que no tengan que irse fuera. Esa siempre fue una de mis prioridades, donde más he hecho hincapié. Todas las obras se hace con personal del pueblo.

