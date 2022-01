Xavi Hernández: “Si jugamos contra el Mallorca es que no hay sentido común”

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, lamentó que en LaLiga “no hay sentido común” porque el partido de este domingo ante el Mallorca no se debería jugar, pero aceptó la realidad y el desafío de tres puntos urgentes, al tiempo que reconoció un “rifirrafe” en la negociación entre el club y Dembélé.

“Estamos en una situación límite, tenemos 17 bajas porque recuperamos a Umtiti parece, entre lesiones y covid, si tuviéramos un poco de sentido común de la competición esto adultera la competición. Este año se suspendió un partido porque cuatro jugadores sudamericanos no llegaban”, dijo en rueda de prensa.

El preparador culé reconoció no entender por qué LaLiga no suspende el partido cuando contó 17-18 bajas en su equipo y el cuadro balear también se quejó de su situación. “El Mallorca también se ha quejado de muchos casos. No es una queja, una excusa, es un tema de sentido común, es una realidad. El entrenamiento con distancias también es complicado. El Real Madrid-Barça en baloncesto se ha suspendido. Tenemos que competir y ganar porque necesitamos los puntos”, insistió en la previa.

“El Mallorca está en una situación parecida a la nuestra, tal vez menos. LaLiga nos obliga, jugaremos porque para nosotros es una necesidad, es una urgencia los tres puntos. En el entrenamiento ya tuvimos que hacer cosas raras, por la distancia social, es una situación caótica para los entrenadores”, añadió.