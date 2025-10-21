El Villarreal-Barça no se jugará en Miami

E.P. Martes, 21 de octubre 2025, 22:05 Comenta Compartir

LaLiga ha confirmado este martes que 'Relevent', la promotora del partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026 en Miami (Estados Unidos), ha decidido cancelar este encuentro «debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas».

«LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas», señaló el organismo en un comunicado.

La patronal de clubes lamentó «profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante», después de lo acontecido por el parón de 15 segundos de los equipos al inicio de los partidos durante el fin de semana, decretado por el sindicato AFE, o la disconformidad del Gobierno.

«La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos», añadió.