Villamayor contará con las ansiadas gradas en El Salinar

El edil de Deportes, Salvador Ruano, en la zona en la que se instalarán las gradas en el campo de fútbol de El Salinar.

Completar las dotaciones deportivas del municipio es un objetivo en el que el Consistorio de Villamayor de Armuña trabaja de forma incansable y así, el paso más cercano que se va a llevar a cabo es la instalación de las gradas en el campo de fútbol de El Salinar.

Esta actuación se llevará a cabo con el objetivo de mejorar la comodidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los vecinos que acuden a disfrutar del deporte en la localidad.

La obra contempla la colocación de unas gradas prefabricadas de cinco filas, con capacidad para unos 200 espectadores sentados, fabricadas con estructura metálica galvanizada y asientos de polipropileno de alta resistencia. Además, se han previsto espacios específicos para personas con movilidad reducida, garantizando así la accesibilidad universal. Con un presupuesto aproximado de 170.000 euros, tendrán un plazo de ejecución estimado máximo de cuatro meses. La instalación se ha diseñado siguiendo criterios de seguridad y durabilidad, incorporando barandillas, peldaños de acceso, suelo antideslizante y señalización conforme a la normativa vigente.

Con esta inversión, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por el deporte de base y la convivencia vecinal, dotando al municipio de unas instalaciones más modernas y adaptadas a las necesidades actuales, cumpliendo con la puesta en marcha.

Según el actual equipo de Gobierno, «el campo de fútbol El Salinar es un punto de encuentro para familias, deportistas y vecinos. Con estas nuevas gradas, damos un paso adelante en la mejora de nuestras infraestructuras deportivas, ofreciendo mayor comodidad y seguridad para todos, cumpliendo una promesa y dando respuesta a una de las demandas históricas de los padres y usuarios de estas instalaciones. No ha sido fácil superar el escollo de Cultura y Patrimonio de la Junta de Castilla y León, pero con trabajo y negociación con las administraciones por fin, hoy sí, podemos decir que las gradas son ya una realidad, confiando que el contrato, por el importe que sale a licitación, no quede desierto y, los usuarios que cada fin de semana acuden al campo, tengan unas instalaciones dignas antes de que acabe el año».

Después llegarán los trabajos preparatorios para licitar la ejecución del resto de nuevas instalaciones, así como el cierre perimetral del recinto.

Hay que recordar que la intención del consistorio es instalar varias pistas de tenis, pádel , multideportivas y skate board, en ese recinto.

Por otra parte, el vallado de varios metros de altura que se va a retirar de esta parte del campo de fútbol de El Salinar se ha previsto que se recicle y se instale en la pista deportiva del sector M3, donde los vecinos han demandado la colocación de algún sistema o medida de seguridad que evite que se salgan los balones a la carretera.